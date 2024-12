HARALD BARTL A RFV, Fiorentina e Lask sono realtà simili

Nella mattinata di Radio FirenzeViola spazio all'analisi dell'avversario di giornata della Fiorentina, il Lask. Ospite nei nostri studi, il giornalista Harald Bartl che da anni segue il calcio austriaco, ci ha raccontato qualche curiosità sul club di Linz e il calcio austriaco: "Il Lask è una squadra che - nel suo piccolo - per la sua parabola recente ricorda la Fiorentina: è fallita recentemente, nel 2013, ed è ripartita con una nuova proprietà, tornando alla ribalta europea dopo tanti anni. Ha una storia importante anche se non vincente.

In questa stagione ha iniziato malissimo, dopo cinque giornate era penultimo in classifica e ha cambiato allenatore, poi è arrivato Schopp, uno che ha giocato a Brescia. Adesso è tutto ancora in gioco, anche per la struttura della Bundes austriaca che funziona con una prima fase in cui tutti giocano contro tutti e una seconda fase in cui si creano due campionati, quello delle prime sei e quello delle restanti squadre che lottano rispettivamente per il titolo e per la salvezza. In generale il mio obiettivo è quello di entrare stabilmente nelle prime tre anche se non è facile perché ci sono squadre, come RedBull Salisburgo, Sturm Graz e Austria Vienna, sulla carta più forti. Il Lask è una squadra di tradizione ma da medio-alta classifica, da pole scudetto (quindi da prime sei squadre)".

Per quanto riguarda lo stato di forma della squadra, ci sono tre-quattro giocatori esperti, qualche soluzione in panchina, ma mancano tanti giocatori per infortunio. Il campionato austriaco è finito, cioè è in pausa per un mese, ripartirà a gennaio. Ieri però ho visto i giocatori motivati, col coltello tra i denti e desiderosi di giocare in un palcoscenico così importante. Stasera poi ci sarà tutta una nazione, quella austriaca, che guarderà la partita. Insomma tante motivazioni per un partita che per molti vale un pezzo di carriera".