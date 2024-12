CONFERENCE, Vittoria del Djurgarden che supera i viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La prima sfida di questo quinto turno della prima fase di Conference League si è giocata nel pomeriggio. In Islanda, più precisamente a Reykjavik, il Djurgarden ha battuto i padroni di casa del Vikingur per 2-1. La formazione svedese si è così portata al sesto posto in classifica con 10 punti, una lunghezza avanti alla Fiorentina ferma a quota 9. Il Vikingur Reykjavik è invece rimasto a quota 7 punti in 15° posizione. A decidere il match in favore degli scandinavi le reti, nel giro di 3 minuti tra il 62' e il 65', di Kosugi e Wikheim. Inutile per la squadra di casa il gol di Sigurpalsson.