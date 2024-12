EX VIOLA, Lakti rinnova con l'Arzignano fino al 2026

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Come riporta il sito ufficiale dell’FC Arzignano Valchiampo, Erald Lakti rinnova il suo contratto fino al 30 giugno 2026. Classe 2000, il centrocampista è arrivato in gialloceleste a luglio 2023 dopo aver conquistato da protagonista la promozione in Serie B con il Lecco siglando, al Rigamonti-Ceppi, la sua terza rete nei Professionisti nel ritorno della finalissima Play Off contro il Foggia.

Nato a Prato, è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, dai Pulcini alla Primavera (di cui ne è stato anche capitano) vincendo una Coppa Italia Primavera. La sua prima esperienza tra i Pro è stata con i colori del Gubbio nella stagione 2019-2020. Successivamente Renate e Lecco. Vanta anche la convocazione in Nazionale, nell’Albania Under 21.