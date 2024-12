CONFERENCE, Chelsea: vittoria e primato solitario

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Chelsea continua a vincere in Conference League. I Blues hanno battuto nel secondo anticipo di questo giovedì europeo l'Astana in trasferta assicurandosi il primo posto solitario nel girone unico della terza competizione europea per club. La formazione allenata da Enzo Maresca ha vinto 3-1 grazie alle reti Guiu e Renato Veiga e all'autogol di Marochkin. Inutile per l'Astana il gol di Tomasov. I londinesi, grazie a questa vittoria, hanno conquistato aritmeticamente il passaggio alla fase ad eliminazione diretta della terza competizione europea per club.