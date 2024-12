COR. FIO, Biraghi-Palladino, i motivi della rottura

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

A poche ore dal terremoto mediatico causato dalle parole di Raffaele Palladino e dalla replica del suo agente Mario Giuffredi, il Corriere Fiorentino fa il punto sui motivi che hanno generato il caso-Biraghi. Il tecnico viola sarebbe rimasto infastidito da certi comportamenti avuti dal giocatore nell'ultimo periodo. Ieri poi il diverbio finale, con Palladino che ha comunicato la sua intenzione di lasciarlo fuori in Conference e la replica dura dell'agente Mario Giuffredi, che ha annunciato la partenza da Firenze sia di Biraghi che dell'altro suo assistito, Fabiano Parisi.

La rottura nasce da lontano: la genesi è l'arrivo di Gosens, in un momento in cui, secondo parti vicine a Biraghi, Palladino sembrava non volesse altri terzini sinistri. Qualcosa è poi cambiato e quello è stato l'inizio della fine. Il Corriere Fiorentino scrive poi di un durissimo scontro avuto qualche giorno fa tra Biraghi e Palladino. Prima di tutto ciò la Fiorentina già pensava di vendere il proprio capitano, che sembra aver mercato in Turchia (c'è l'interesse del Fenerbahce di Mourinho). L'uscita di ieri potrebbe accelerare tutto