LASK, Le possibili scelte del tecnico Schopp per stasera

La Gazzetta dello Sport dà uno sguardo anche in casa Lask: i bianconeri arrivano in Italia con l'obiettivo di non sfigurare e tornare a fare punti (sono solo 2 quelli raccolti nelle prime 4 di Conference). Schopp dovrebbe scegliere un modulo speculare a quello della Fiorentina: un 4-2-3-1 con Junwirth in porta, una linea a quattro composta da Bello, Smolcic, Talovjerov e Stojkovic in difesa, Jovicic e Bogarde in mezzo, una trequarti composta da Berisha, Zulj ed Entrup, ad agire dietro la punta Ljubicic, uno dei pezzi pregiati della rosa. Questo il possibile undici degli austriaci.