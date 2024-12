ACF, Le info per i biglietti della sfida contro l'Inter

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina ha reso noto tramite il proprio sito ufficiale che tutti i biglietti comprati tramite il circuito Vivaticket per la sfida contro l'Inter rimarranno validi per la gara di recupero. Il match iniziato il data 1 dicembre è stato sospeso al minuto 17 per il malore occorso a Edoardo Bove. La gara quando verrà rigiocata riprenderà dal quel momento. DI seguito il comunicato ufficiale del club viola:

“ACF Fiorentina comunica che, in seguito alla sospensione della partita Fiorentina-Inter del 1° dicembre 2024, i biglietti acquistati tramite il circuito Vivaticket rimarranno validi per la relativa gara di recupero, della quale data e orario risultano ancora da definire dai competenti organismi.

Di seguito riportiamo le informazioni relative alle varie tipologie di titoli d’accesso validi per la gara di recupero:

CAMBIO UTILIZZATORE BIGLIETTI

Per i biglietti validi per l’accesso ai settori Locali (Maratona, Tribuna, Curva Ferrovia) sarà possibile effettuare il cambio di nominativo, qualora consentito dalle competenti Autorità pubbliche e sportive, esclusivamente nella finestra temporale che verrà comunicata dalla Società una volta che verrà decisa la data della gara di recupero, nel rispetto delle limitazioni di vendita e delle caratteristiche della tariffa acquistata.

Per i biglietti del settore Ospiti non sarà possibile effettuare il cambio nominativo.

RIMBORSO BIGLIETTI

Le richieste di rimborso dovranno pervenire tra le ore 16:00 del 12/12/2024 e le ore 23:59 del 22/12/2024 esclusivamente tramite compilazione e inoltro del form disponibile al seguente link: https://shop.vivaticket.com/it/rimborsi.

La procedura è valida per tutti i canali di acquisto (es. web, punti fisici) e la richiesta di rimborso dovrà contenere l’indicazione del sigillo fiscale del biglietto acquistato e un IBAN valido sul quale verrà accreditato il rimborso.

I rimborsi del costo del biglietto verranno effettuati indicativamente entro Febbraio 2025.

Qualunque richiesta di rimborso che risultasse incompleta, inesatta e/o comunque mancante delle informazioni richieste, ovvero tardivamente pervenuta e/o incorrettamente trasmessa non potrà essere soddisfatta; in tali casi, il relativo biglietto resterà valido e consentirà l’accesso alla gara di recupero.

VIOLA WEEK - PACK 3 GARE 2024/25

Per il pack 3 gare sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore, qualora consentito dalle Autorità competenti pubbliche e sportive, su fidelity card per i pack caricati su tessera InViola Premium/Gold ovvero utilizzando il sigillo fiscale nel caso di pack su biglietto cartaceo, esclusivamente nella finestra temporale che verrà comunicata dalla Società una volta che verrà decisa la data della gara di recupero, nel rispetto delle limitazioni di vendita e delle caratteristiche della tariffa acquistata.

ABBONAMENTI STAGIONALI 2024/25

La gara in oggetto non rientra tra quelle in cui può essere effettuato uno dei cinque cambi utilizzatore previsti nell’abbonamento. Potrà essere effettuata eventualmente la rivendita, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità che verranno comunicate, a esclusione di coloro che hanno già usufruito della rivendita (per questi sarà possibile effettuarla nuovamente solo nel caso in cui sia stato richiesto il rimborso dal titolare del biglietto acquistato in rivendita).

ACCREDITI FEDERALI

Gli accrediti per le tessere federali concessi per la gara del 1° dicembre 2024 non conserveranno alcuna validità. Pertanto, gli interessati dovranno avanzare nuova richiesta nell’apposita finestra temporale che sarà a tal fine predisposta e successivamente comunicata dalla Società.

Ogni ulteriore aggiornamento e comunicazione saranno portati a conoscenza degli interessati tramite comunicazione pubblicata sul sito internet ufficiale/canali ufficiali di ACF Fiorentina, che si raccomanda di monitorare.