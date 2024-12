BOQUETE, In Top5 metto De Gea. Viola? Vogliamo vincere

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

“Continuo a divertirmi ogni giorno, voglio allenarmi e migliorarmi. Fare più assist e più gol rispetto a un anno fa è uno dei miei obiettivi, la squadra si è rafforzata con giocatrici migliori e questo mi aiuta a fare meglio a livello di statistiche”. L’attaccante della Fiorentina Vero Boquete ha parlato della sua stagione ai microfoni di As nel corso di un evento legato a EA Sports FC tenutosi a Madrid soffermandosi anche sul campionato: “Siamo seconde, abbiamo appena vinto e abbiamo tanta voglia. Arriviamo alla sfida contro la Juventus bene e non vediamo l’ora di scendere in campo.

A inizio stagione, nella gara d’andata, non siamo riuscite a essere al livello che volevamo e che possiamo avere, quindi vogliamo chiudere al meglio l’anno. Il primo obiettivo è riuscire a vincere un titolo e la prima possibilità la avremo il sei gennaio con la Supercoppa. Non sarà facile perché giochiamo contro la Roma, ma è un nostro obiettivo. Siamo poi in corsa anche per lo Scudetto e vogliamo continuare così per entrare fra le prime tre che danno l’accesso alla Champions League o alla prossima Europa League (che partirà dal prossimo anno), che sono altri traguardi che vogliamo raggiungere. E infine vogliamo riprovarci in Coppa Italia dopo la sconfitta ai rigori in finale”.

La calciatrice viola poi parla della formazione ideale di calcio a cinque: “Non è facile sceglierne solo cinque, con undici è meglio. Ma se devo scegliere dico Marta e Cristiane perché hanno una tecnica eccezionale, poi me stessa, perché devo giocare e divertirmi, e Dzenifer Marozsan. In porta lascio il dubbio, ma deve sapere giocare bene coi piedi. - conclude Boquete – Come quintetto misto direi Marta, Messi, Cristiano Ronaldo e Xavi con me fra i pali. Mentre a livello maschile metterei Messi, Vinicius, Cristiano Ronaldo, Puyol e De Gea, che ora ho come compagno di squadra alla Fiorentina, ha un buon gioco di gambe e so che gli piace l'EA Sports FC”.