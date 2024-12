NAZIONE, Biraghi-Palladino, il tifo viola si schiera

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Sui giornali tiene banco la situazione legata a Cristiano Biraghi: storico capitano viola, da sette anni a Firenze, il numero tre è stato di fatto scaricato ieri da Palladino, che lo ha escluso dall'elenco dei convocati per la gara in programma oggi contro il Lask per 'scelta tecnica'. A questa decisione ha fatto seguito l'invettiva dell'agente del calciatore, Mario Giuffredi, che ha sentenziato come sia Biraghi che Fabiano Parisi (anche lui suo assistito) lasceranno la Fiorentina a gennaio, usando parole poco delicate nei confronti di Palladino. Questa querelle scoppiata ieri pomeriggio è stata arricchita da alcuni dettagli.

La Nazione ricostruisce infatti una situazione di malumore che Biraghi ha manifestato varie volte a Palladino: prima, scrive il quotidiano, lamentandosi, poi con veri propri faccia a faccia. Il punto di non ritorno sarebbe stato l'accesso confronto dopo la sconfitta contro l'Apoel Nicosia, in una gara in cui Biraghi era stato schierato titolare. La rottura ufficiale si è consumata ieri e ha generato tante reazioni sui social. L'impressione, scrive la Nazione, è che il tifo viola sia comunque dalla parte di Palladino, assecondando la decisione del tecnico.