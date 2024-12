SERIE A, Quinto posto a oggi vale la Champions: il ranking

FirenzeViola.it

Quinto posto da Champions? Finisse oggi la stagione, sarebbe così. Tuttomercatoweb.com spiega infatti come i risultati della serata di ieri abbiano aiutato la federazione italiana a riconquistare la seconda posizione nel ranking stagionale Uefa, quello che a fine anno determinerà quante squadre delle varie federazioni accederanno alle prossime coppe europee. Il mercoledì di coppa vale il sorpasso al Portogallo, decisivi i successi di Milan e Juventus così come il Bologna capace di fermare sul pareggio proprio una rappresentante portoghese, li Benfica. Oggi poi toccherà alle altre due competizioni europee con la Lazio impegnata sul campo dell'Ajax, la Roma in casa contro il Braga e la Fiorentina al "Franchi" contro il LASK.

RANKING STAGIONALE UEFA

1. Inghilterra 12.517

2. Italia 10.750

---- ---- ----

3. Portogallo 10.675

4. Spagna 10.607

5. Germania 10.125

6. Francia 9.500

7. Belgio 9.000

8. Repubblica Ceca 8.300

9. Olanda 7.666

10. Polonia 7.500

Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking

1. Inter 15 punti

2. Atalanta 14

2. Milan 14

2. Juventus 14

5. Lazio 9

6. Bologna 8

7. Fiorentina 7

8. Roma 5