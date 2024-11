IL DATO, 7ª vittoria consecutiva. C'è solo un precedente

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La vittoria contro il Como in Serie A non è stata una semplice vittoria. È un trionfo dal sapore storico per la Fiorentina, che ha centrato sette successi consecutivi in campionato, un'impresa riuscita solo una volta nella storia del club. Come ricorda Opta, l’unico precedente risale al lontano 1960, quando la squadra viola raggiunse addirittura otto vittorie di fila.

Quell’annata si concluse con un prestigioso secondo posto in classifica, dietro soltanto alla Juventus. Questo nuovo record, oltre a consolidare il momento magico della Fiorentina, alimenta il sogno di tornare a competere ai massimi livelli e riscrivere nuove pagine di storia.