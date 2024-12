INSIGNE, Finale 2014 emozionante. Peccato per la tragedia

FirenzeViola.it

L'ex esterno del Napoli, oggi a Toronto, Lorenzo Insigne si è raccontato ai microfoni di Radio Serie A. L'ex numero 10 della Nazionale tra i tanti temi toccati ha parlato anche della finale di Coppa Italia del 2014 vinta dai partenopei contro la Fiorentina: "La finale di Coppa Italia del 2014 per me è stata emozionante, sia per la doppietta che per la prima vittoria di un trofeo con il Napoli. Peccato che non abbiamo potuto festeggiare a causa della tragedia che era avvenuta prima dell'inizio della partita".