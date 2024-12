MARTINELLI, Stasera esordio stagionale del "predestinato"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, Fiorentina-Lask sarà la gara d’esordio di Tommaso Martinelli in stagione. Il portiere classe 2006 non sta nella pelle: sarà la seconda presenza assoluta in prima squadra, lui che il giglio l'ha cucito sul petto in quanto nato a Bagno a Ripoli e cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. Dopo aver debuttato a giugno, in occasione del recupero di campionato contro l’Atalanta a Bergamo, si prepara per la prima apparizione europea. La Fiorentina lo ha blindato.

Nel vero senso della parola: un contratto fino al 2029, un sintomo della grande considerazione che il club nutre nei suoi confronti, tanto che l'idea è quella di promuoverlo a secondo portiere già nella prossima stagione.