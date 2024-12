SONDAGGIO FV, CASO BIRAGHI: I TIFOSI STANNO CON PALLADINO

FirenzeViola.it

Ieri, alla vigilia della sfida di Conference League che tra poco attenderà i viola contro il LASK, è scoppiato il caso Biraghi. Durante la conferenza stampa di presentazione al Viola Park il tecnico gigliato Raffaele Palladino ha risposto ad una domanda sull'assenza del numero 3 viola dall'allenamento di rifinitura spiegando che non sarebbe stato della partita per scelta tecnica. Poco più tardi ai nostri microfoni il procuratore di Biraghi, Mario Giuffredi, ha dichiarato che a gennaio sia lui che Parisi, altro suo assistito, se ne andranno da Firenze.

Dopo 8 stagioni, di cui cinque consecutive dal rientro dall'esperienza di un anno all'Inter tra il 2019 e il 2020, Cristiano Biraghi sembra destinato a lasciare la Fiorentina. A gennaio l'ormai ex capitano gigliato dovrà trovarsi una nuova sistemazione. La nostra redazione ha chiesto ai suoi lettori cosa ne pensassero della rottura tra il club viola e il terzino sinistro classe 1990 e la risposta è stata chiara. Più della maggioranza assoluta dei votanti, circa il 62%, si è schierata con Palladino.

Delle tre soluzioni proposte nel sondaggio quella a favore della scelta del tecnico di mettere da parte Biraghi è stata nettamente la più votata. Al secondo posto, con meno della dei voti, troviamo chi sostiene che il ciclo dell'ex Inter a Firenze era finito e che quindi è giusto che cambi squadra. Ultima posizione invece per chi tiene le parti dell'ormai ex capitano della Fiorentina. La risposta "Mi dispiace, non doveva finire così" ha raccolto infatti solamente il 10,53% delle preferenze.

SONDAGGIO FV, COSA NE PENSATE DEL CASO BIRAGHI. LE RISPOSTE

1) Palladino ha fatto una scelta, Biraghi la rispetti: 62,11% (2820 voti)

2) Il suo ciclo a Firenze era finito, giusto che se ne vada: 27, 37% (1236 voti)

3) Mi dispiace, non doveva finire così: 10,53% (477 voti)