CHELSEA, Formazione ufficiale. Casadei out per squalifica

Prima delle sfide in programma alle 18:45, alle 16:30 scenderà in campo il Chelsea di Enzo Maresca in trasferta contro l'Astana. I Blues sono primi a punteggio pieno, insieme al Legia Varsavia, in Conference League con 12 punti in quattro giornate e oggi in Kazakistan proveranno ad allungare in vetta alla graduatoria. Tra i londinesi assente Cesare Casadei, obiettivo di mercato di Fiorentina e Monza, per squalifica. L'ex Inter infatti la scorsa giornata contro l'Heidenheim è stato espulso per doppia ammonizione. Di seguito le scelte dei due allenatori:

ASTANA (4-3-3): Seisen; Bartolec, Kazukulovas, Kalaica, Vorogovskiy; Amanovic, Marochkin, Ebong; Tomasov, Geoffrey, Camara. A dispo.: Zarutskiy, Condric, Bystrov, Kuat, Ahanonu, Beysebekov, Osei, Astanov, Basmanov, Gripshi, Karimov, Zhaksylyk. Allenatore: Babayan

CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Acheampong, Adarabioyo, Disasi, Veiga; Rak-Sakyi, Dewsbury-Hall; Pedro Neto, Chukwuemeka, George; Guiu. A disp.: Bergström, Merrick, Dyer, Vale, Olise, Ampah, Murray-Campbell, Wilson, Mheuka. Allenatore: Maresca