C.FERROVIA, Striscione per le 5 vittime di Calenzano

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Minuto di raccoglimento prima del fischio d’inizio di Fiorentina-Lask, in memoria ovviamente delle cinque vittime decedute nei giorni scorsi in occasione dell’esplosione del centro Eni di Calenzano. In Curva Ferrovia è stato esposto nella circostanza il seguente striscione: “Andare a lavoro è un diritto, tornare a casa un dovere! Basta morti sul lavoro”, lungo lenzuolo diviso in due e firmato Curva Fiesole.