BERISHA (LASK), Cataldi? Un amico. Spero di segnare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport spazio per un'intervista a Valon Berisha, ex Lazio ma soprattutto centrocampista kosovaro del Lask e quindi protagonista oggi nel match di Conference contro la Fiorentina. Ecco alcune dichiarazioni: "Dobbiamo provare a vincere per andare avanti. Per noi le prossime due gare saranno finali, specie con la Fiorentina, sarà molto difficile perché loro in casa non hanno ancora perso in stagione,e poi giocheremo contro il Viking inAustria, ma ho fiducia di farcela". Berisha, tre reti in questa fase di Conference, ha parlato poi del suo ruolo: "Gioco da trequartista, anche da 'undici' in fascia a sinistra, e a centrocampo dovunque, a volte pure da prima punta. A me piace cambiare e l’importante è vincere".

: "Ikoné mi piace molto. Kean è diventato un grande attaccante,il mio amico Cataldi l’ho visto segnare domenica, incredibile. Peccato non ci sia oggi Eravamo grandi amici alla Lazio, avevamo 23-24 anni, si scherzava tanto. Magari con la Viola riesco pure a segnare. Anche Correa dell’Inter lo sento ogni tanto, altro amico».