CALAMAI, Biraghi chiarisca le parole del suo procuratore

Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola col suo 'Caffè Nero Bollente', Luca Calamai ha commentato le parole di Mario Giuffredi, agente di Cristiano Biraghi che ieri ha replicato senza filtri a Raffaele Palladino (qui le parole di Giuffredi): "Ho sentito più volte quelle dichiarazioni. Le ho trovate un po' comiche, perché lui minaccia di portar via Biraghi e Parisi, di certo non Mbappé o Haaland. Poi le ho trovate anche minacciose e questo non va bene.

Credo sia opportuno che Biraghi rimetta a posto questo puzzle impazzito. Non sono mai stato innamorato del Biraghi calciatore, ma gli ho sempre riconosciuto qualità umane speciali. Adesso lui deve rimettere a posto un procuratore che è entrato in maniera folle in un gruppo che fra poche ore si gioca una gara molto importante e dimostrare che lui è stato un grande capitano per preparare un'uscita a gennaio che è ormai inevitabile".