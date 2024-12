MARTORELLI A RFV, Giuffredi? Avrei agito diversamente

FirenzeViola.it

Il noto procuratore, Giocondo Martorelli, ha commentato a Radio FirenzeViola durante “Viola amore mio” le parole dure rilasciate da Mario Giuffredi ai nostri microfoni ieri: “Non mi permetterei mai di giudicare dall’esterno cose di cui non ho conoscenza personale. Da un punto di vista generale, poi, ho l’onestà di dire come la penso. Probabilmente la mia generazione questo tipo di uscite non le avrebbero fatte. E avrebbero portato aventi delle eventuali problematiche nelle sedi opportune. C’è un allenatore che, a torto o ragione, sta facendo bene le sue scelte tecniche. E ognuno si prende le sue responsabilità. Palladino sta facendo delle scelte importanti e andrebbe rispettato, poi un agente che deve tutelare il suo giocatore va nella sede della società e trova la soluzione migliore di comune accordo coi dirigenti. Ma ripeto che non mi permetto di dare dei giudizi definitivi perché non conosco i fatti”.

Possibile che un procuratore prenda una posizione così forte anche nei toni se non è concordata con il suo assistito?

“Io posso parlare solo per il mio caso, non so i rapporti che hanno Biraghi e il suo agente. Io non mi sono mai permesso di fare certe uscite senza discuterne prima coi miei giocatori, e per fortuna non ne ho nemmeno mai avuto ‘bisogno’. Secondo me esistono dei canoni della forma di deontologia che andrebbero sempre rispettati nonostante i tempi che cambiano”.

