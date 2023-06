BARCELLONA, Amrabat sfuma anche per "colpa" di Messi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dalla Spagna arrivano dettagli sull'interesse del Barcellona per Sofyan Amrabat e sulla frenata che si è registrata negli ultimi giorni sull'operazione. Il portale iberico Sport svela infatti un'interessante retroscena sulla trattativa, che si sarebbe stoppata anche a causa di Lionel Messi. Secondo Sport, il Barcellona avrebbe mollato Amrabat a causa proprio del mancato ritorno della leggenda argentina, ormai in direzione MLS, fronte Inter Miami. I blaugrana infatti avevano pensato di costruire una squadra intorno a Messi, in un vestito tattico in cui Amrabat sarebbe stato l'ideale come recupera-palloni in mezzo al campo, un mediano di grande qualità ed atletismo in grado di coprire un'ampia fetta di campo e di sgravare quindi dei compiti difensivi la Pulga.

Il Barça ha mantenuto in vita la pista Amrabat fino a qualche giorno fa, quando è poi svanito il sogno di riportare Messi a casa. Da lì è partito il piano B dei dirigenti catalani, un piano di mercato che non comprende più il centrocampista della Fiorentina. Si è puntato su Ilkay Gundogan, centrocampista in uscita dal City e con caratteristiche tattiche e tecniche agli antipodi rispetto ad Amrabat.