FOTO, Bonaventura a Firenze: vacanze con la famiglia

L'ex centrocampista viola Giacomo Bonaventura è tornato a Firenze in vacanza. Il giocatore, attualmente in forza all'Al-Shabab in Arabia Saudita si è concesso qualche giorno di relax in giro per la sua vecchia città, considerato che il campionato arabo al momento è fermo e riprenderà solamente ad anno nuovo. Qui sotto alcuni scatti pubblicati su Instagram dalla compagna che lo ritraggono in città coi figli.