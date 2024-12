COLPANI, Un esordio europeo passato inosservato

FirenzeViola.it

L'esordio europeo di due giovani come Martinelli, da titolare, e Harder, per uno spezzone di gara, ha fatto passare un po' inosservato il debutto in Conference di Andrea Colpani. Che lui ha sottolineato con orgoglio in un post Instagram ieri sera così come ha fatto la sua agenzia di procuratori oggi. Titolare quasi costantemente in campionato, per un giocatore arrivato dal Monza il debutto internazionale è comunque un momento importante, oltre ad una vetrina e una esperienza in più che vale la pena festeggiare anche se aveva giocato i playoff per entrare in Conference.

Colpani non sta rendendo come ci si aspettava ma molto dipende anche dal ruolo di copertura che gli chiede anche Palladino, per far salire di più i terzini. Soprattutto quando in campo c'è Dodo che spinge di più. Ruolo insomma più ibrido che lo allontana dalla porta, con la quale in maglia viola non ha ancora trovato feeling anche se ieri è stato determinante per l'autogol del difensore austriaco.