COMMISSO, Alla Columbia per il suo programma di studi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata di celebrazioni ieri per la famiglia Commisso con il presidente gigliato che, insieme alla moglie Catherine, ha fatto visita alla Columbia University per rendere omaggio ai ragazzi del programma suo programma di studi. Il programma Commisso Scholars - come riportato sui social dal figlio del patron gigliato Giuseppe - è ispirato al viaggio di Rocco Commisso dall'Italia al Bronx, supporta studenti provenienti dal Bronx, che hanno vissuto o studiato per almeno un anno in Italia, che sono appassionati di lingua, cultura e leadership della comunità italiana o che fanno parte delle squadre di calcio della Columbia. Di seguito il post Instagram di Giuseppe Commisso: