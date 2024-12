SERIE A, Il Toro torna alla vittoria. Superato 1-0 l'Empoli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'anticipo della sedicesima giornata si conclude con la vittoria di misura del Torino in trasferta sull’Empoli per 0-1, la squadra di Vanoli torna al successo dopo più di un mese e mezzo, superando proprio i toscani in classifica e portandosi a quota 19 punti. Il match-winner è stato Adams, che con una botta da fuori area ha sorpreso la difesa di casa dopo metà della ripresa.