COR. SPORT, Gud pronto per Bologna. Dal 1° minuto?

Il Corriere dello Sport-Stadio apre le sue pagine dedicate ai temi di casa Fiorentina parlando di Albert Gudmundsson. In questo cammino fin qui sorprendente, soprattutto in campionato, i viola hanno dovuto fare quasi sempre a meno del calciatore islandese.

Palladino, da settembre a oggi, ha avuto poco a disposizione l'ex Genoa ma dopo la sfida contro il LASK la sensazione è che Gudmundsson possa tornare titolare contro il Genoa. Gli ultimi dubbi verranno sciolti nella rifinitura di oggi, ma tutto lascia pensare che il numero 10 viola possa tornare in campo dal primo minuto dopo l'infortunio al bicipite femorale della coscia destra subito contro il Lecce. Da quel 20 ottobre l'ex Genoa ha giocato 15 minuti contro l'Empoli in Coppa Italia, 23 contro il Cagliari in campionato e 29, a punteggio ormai in cassaforte, giovedì sera contro il LASK. Nei 301 minuti totali giocati da Gudmundsson, sui 1.980 complessivi disputati dai viola, l'islandese ha saputo rendersi decisivo con tre gol in Serie A (doppietta alla Lazio e una rete al Milan), un centro e un assist in Conference League contro il LASK e un rigore segnato nella lotteria degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Empoli.