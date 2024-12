AG. QUARTA, Niente Toro. É concentrato sulla Viola 

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Lucas Martinez Quarta sta attraversando un periodo difficile dopo l’esperimento a centrocampo e l’errore contro l’Empoli in Coppa Italia, che hanno alimentato voci di mercato sul possibile interesse del Torino. L’agente Gustavo Goni a FirenzeViola.it ha però smentito ogni contatto, definendo i rumors infondati. Nonostante il poco spazio, il difensore argentino lavora per riprendersi un posto stabile in squadra e si dichiara pronto a giocare dove richiesto.

Al momento, non ci sono trattative in corso e il giocatore è concentrato al 100% sulla Fiorentina, con cui ha rinnovato di recente. (Leggi qui l’intervista completa).