AIC, Calciatori eletti per voto a Assemblee FIGC: c'è Biraghi

Il Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori Umberto Calcagno, in applicazione all’articolo 13 del regolamento elettorale, ha comunicato l’elenco dei calciatori e delle calciatrici eletti quali Delegati e Supplenti per la partecipazione con diritto di voto alle Assemblee della FIGC per il quadriennio 2025/2028. Tra questi c'è anche Cristiano Biraghi.

SERIE A e B

Delegati: Baschirotto Federico, Biraghi Cristiano, Biraschi Davide, Bisoli Dimitri, Brighenti Nicolò, Cavion Michele, Del Prato Enrico, Garritano Luca, Iovine Alessio, Lamanna Eugenio, Lucioni Fabio, Marchetti Federico, Marchizza Riccardo, Pavan Nicola, Pessina Matteo, Rozzio Paolo.

Supplenti: Ciofi Andrea, Corsi Daniele, Gerbo Alberto, Gerli Fabio, Gragnaniello Raffaele, Grandi Matteo, Lazzari Flavio, Libutti Lorenzo, Marilungo Guido, Monterisi Ilario, Tedeschi Luca, Tozzo Andrea.

LEGA PRO

Delegati: Alcibiade Raffaele, Anghileri Marco, Balestrero Davide, Borghini Diego, Bruscagin Matteo, Comi Gianmario, De Vitis Alessandro, Dezi Jacopo, Fazzi Nicolò, Grandolfo Francesco, Marotta Matteo, Melgrati Riccardo, Pane Pasquale, Piccinocchi Mario, Pogliano Cesare, Riggio Cristian.

Supplenti: Aloi Salvatore, Antoniacci Michele, Aya Ramzi, Boccadamo Antonio, Capone Alessandro, Giorgione Carmine, Gorelli Matteo, Ilari Carlo, Russo Danilo, Signorini Andrea, Trovato Antonio, Viteritti Orlando.

DILETTANTI e CALCIO A 5

Delegati: Alandi Fabrizio, Alessandri Carlo, Checchi Lorenzo, Codromaz Alessio, Cognigni Luca, Esposito Matteo, Federici Matteo, Gaggioli Giorgio, Loviso Massimo, Mauriello Pasquale, Paolini Nicola, Rubinacci Raffaele, Sabatini Vincenzo, Schiavoni Federico, Segato Giulio, Sirignano Ciro Oreste.

Supplenti: Argentieri Fernando, Bonaffini Alessandro, D'Anteo Andrea, De Vito Marco, Delucis Alessandro, Gramaccia Stefano, Grosso Edoardo, Luison Stefano, Morelli Vasco, Pagliani Luigi Maria, Piccinni Marco.

CALCIO FEMMINILE

Delegate: Ciccotti Claudia, Monterubbiano Valeria, Parisi Alice, Salvai Cecilia.

Supplenti: Costi Fabiana, Masia Gioia, Schroffenegger Katja.