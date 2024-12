BOLOGNA, Domani alle 11 la rifinitura in vista della Viola

FirenzeViola.it

Dopo gli impegni europei in Champions e Conference League, Bologna e Fiorentina si preparano ora a un match cruciale in campionato. I felsinei, guidati dall’ex tecnico viola Vincenzo Italiano, affronteranno la vigilia domani con la seduta di rifinitura fissata per le 11:00 al centro sportivo intitolato a Niccolò Galli, come riportato dal sito ufficiale del club rossoblù. Seduta alla quale tornerà presente anche Charalampos Lykogiannis che si è riaggregato al gruppo dopo un infortunio.