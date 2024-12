DOTT. PATRIZI, Defibrillatore rimovibile non esiste: vi spiego

FirenzeViola.it

Il dottor Giampiero Patrizi, presidente della Società Italiana di Cardiologia dello Sport, ha parlato a Cronache di Spogliatoio di quanto accaduto a Edoardo Bove e del defibrillatore sottocutaneo: "Si è parlato di defibrillatore removibile, ma questa definizione in realtà non esiste. Qualsiasi defibrillatore è rimovibile, a rischio e pericolo del paziente. L'unica differenza tra le tipologie di defibrillatori è che uno non si impianta sotto lo sterno e quindi è meno invasivo. L'altro invece che è utilizzato nei pazienti più anziani viene posto sotto la clavicola".

Perché in Italia non si può giocare ma in Premier sì? "È una differenza giurisdizionale, c’è una legge, emanata dopo la morte in campo di Renato Curi nel ’77, per cui per poter giocare a livello agonistico si deve superare una visita di idoneità. Questo all’estero non c’è. In Inghilterra non c’è un medico che redige un certificato per far giocare quell’atleta, è il professionista che si autodetermina e si assume le responsabilità di giocare nonostante il rischio elevato di ricaduta. C'è da dire che il defibrillatore non può proteggere al 100% l’atleta e non si ha la certezza assoluta che riesca a defibrillare il cuore".

Aumento dei casi? "Non c’è nessun aumento dei casi negli ultimi anni, semplicemente c’è un attenzione ed esposizione mediatica maggiore. Questi casi sono sempre accaduti: ci sono tanti dati scientifici che dimostrano che non c’è nessun incremento dei casi. Anzi, da quando c’è la visita di idoneità sportiva, si sono abbattuti del 90% i casi".