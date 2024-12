EURORIVALE, Il Guimarães gioca lunedì contro il Rio Ave

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Reduce da una vittoria per 1-4 in casa del San Gallo, il Vitória Guimarães nel prossimo turno di campionato portoghese sarà impegnato contro il Rio Ave. La particolarità è che la squadra, attualmente da sola in Conference League con 13 punti, giocherà di lunedì alle ore 21:45, ora locale. All’appuntamento di giovedì prossimo in Portogallo, cruciale per entrambe le squadre per qualificarsi tra le prime otto e quindi evitare gli spareggi, arriveranno con un giorno e una manciata di ore di riposo in meno rispetto ai viola, che saranno invece impegnati domenica contro il Bologna