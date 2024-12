KASIMPASA, A segno Brekalo e Barak nel pomeriggio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Giornata speciale in Turchia per due ex viola. Nell'anticipo del venerdì della Super Lig turca il Kasimpasa ha battuto l'Eyupspor per 2-0 salendo a quota 19 punti in campionato. A segno per la formazione di Istanbul Brekalo, al minuto 57, e Barak nel finale di gara. Per il croato si tratta del secondo gol in campionato, mentre l'ex Verona è alla sua prima rete stagionale con i turchi.