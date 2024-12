FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

Oggi, sabato 14 dicembre, la Fiorentina si allenerà al Viola Park in vista della sfida di domani pomeriggio contro il Bologna del grande ex Vincenzo Italiano. La formazione gigliata scenderà in campo agli ordini di Raffaele Palladino questo pomeriggio per una seduta di rifinitura. Al centro sportivo viola in giornata è atteso anche Edoardo Bove che, dimesso dall'ospedale di Careggi ieri sera, verrà a trovare la squadra.