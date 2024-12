NICOLA, A Firenze abbiamo sbagliato lettura. Contro la Dea

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

In conferenza stampa pre Cagliari-Atalanta, Davide Nicola, tecnico della squadra sarda, ha analizzato il momento della sua squadra, reduce da una sconfitta a Firenze per 1-0 con gol di Cataldi. Queste le sue parole sull’approccio di quella partita: “Ho sempre fiducia nei miei calciatori. La fase difensiva? Stiamo migliorando, ma vogliamo di più perché siamo in grado di fare di più. A Firenze abbiamo sbagliato lettura. Domani abbiamo l'opportunità di dimostrare ulteriori miglioramenti perché l'Atalanta non ti consente di schierarti. In attacco, non sono soddisfatto dei tempi dei movimenti, ed è una questione di lavoro. Bisogna provare e riprovare.”