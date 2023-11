CALAFIORI, A Firenze sarà durissima. I tifosi...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il difensore del Bologna, Riccardo Calafiori, ha parlato al Resto del Carlino: "Sarà durissima soprattutto perché a casa loro. Ma prima di tutto dobbiamo pensare a noi stessi. Non nego che vincere lì sarebbe un ulteriore passo in avanti, anche nella consapevolezza".

Il settore ospite al Franchi è già andato esaurito per il match di domenica: "Sono rimasto sorpreso ed impressionato. I tifosi rossoblù fanno la differenza, come contro la Lazio. Gli ultimi minuti erano parecchio complicati per noi e loro ci hanno trascinato. Li sentivamo dal campo: è stato bellissimo. Anche grazie ai nostri risultati, si sta creando qualcosa di unico nell'ambiente, tra squadra, società e pubblico".