KVARA, Ko al legamento collaterale, Fiorentina in dubbio

Tegola in casa Napoli. La squadra azzurra perde Khvicha Kvaratskhelia per le prossime partite. Durante la gara con la Lazio, in programma domenica scorsa al Maradona, l'esterno offensivo georgiano si è infortunato in seguito a un contrasto di gioco. Oggi Kvara ha svolto gli esami del caso ed è arrivata la diagnosi: lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. Non è escluso che per il recuperano servano anche quattro settimane: nel caso sarebbe in dubbio tra le altre la sfida contro la Fiorentina in programma il 4 gennaio.

Questo il comunicato del club azzurro: "Durante il match di domenica contro la Lazio, in seguito ad un contrasto di gioco, Khvicha Kvaratskhelia ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Oggi il calciatore azzurro si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. Kvaratskhelia ha già cominciato l'iter riabilitativo".