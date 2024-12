LASK, Battuto in rimonta dal Wolfsberger in campionato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Giovedì a Firenze arriverà il Lask per la quinta partita di Conference. L'eurorivale della Fiorentina è scesa in campo oggi per la sedicesima giornata della Bundesliga austriaca contro il Wolfsberger e si è fatta prima rimontare e poi sorpassare 2-1 nel giro di due minuti a causa anche di un autogol di Talovierov. A segnare per il Lask era stato Entrup, poi nella ripresa c'è stato l'harakiri che lascia fuori dalle prime sei il Lask anche se a pari punti (20) con il BW Linz, appunto sesto.