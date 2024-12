CONFERENCE, Alle 17 Lask in campo. Alle 19 il Vitoria

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo la sfida contro il Cagliari, la Fiorentina sarà impegnata in Conference League contro il LASK. La formazione di Palladino affronterà la squadra austriaca giovedì 12 dicembre al Franchi, calcio d'inizio alle ore 18:45, nell'ultimo dei cinque match casalinghi consecutivi in programma per i viola in questo inizio dicembre. Se i gigliati giocheranno domani all'ora di pranzo contro il Cagliari il LASK sarà impegnato oggi alle 17:00 contro il Wolfsberger per la 16° giornata del campionato austriaco. I bianconeri al momento sono settimi in classifica con 20 punti.

Oggi giocherà in campionato anche l'ultimo avversario della Fiorentina in Conference League, ovvero il Vitoria Guimaraes. I portoghesi, che sfideranno i viola giovedì 19 dicembre allo stadio Afonso Henriques di Guimaraes, sono attesi dal big match contro il Benfica. Bianconeri che, dodici giornate, si trovano al sesto posto in calssifica con 21 punti.