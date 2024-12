BOLOGNA, Miranda fuori dai convocati per il Benfica

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bologna ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani alle ore 21 contro il Benfica, valida per i gironi di Champions League. Assente Juan Miranda, che secondo quanto riporta il sito ufficiale dei Felsinei il giocatore non è disponibile a causa di un leggero affaticamento. Ecco la lista completa.

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Casale, Corazza, Erlic, Holm, Lucumi, Posch.

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Urbanski.

Attaccanti: Castro, Dallinga, Iling-Junior, Ndoye, Odgaard.