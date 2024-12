GIULINI, Bove ci ha scosso. Coi viola legame forte

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini a margine dell’evento Giornata dello Sport – La Passione che unisce promosso dalla Regione Sardegna è stato intervistato da Centotrentuno. Queste le dichiarazioni del numero uno dei rossoblu a partire da un commento sul tragico incidente che ha colpito domenica scorsa Edoardo Bove: "Un fatto che ci ha scosso. Sono contento di poter dire ora che il peggio è passato. Auguriamo a Edoardo di riprendersi il prima possibile e continuare le sue carriera agonistica: parliamo di uno dei ragazzi che sarebbe potuto diventare una colonna della Nazionale, spero che questo sogno possa continuare. In questo convegno di Paulilatino stiamo parlando dei valori dello sport, ecco spero che possa continuare a sognare quello che è l’ambizione che tutti i ragazzi italiani hanno".

Il presidente dei sardi ha poi parlato dei rapporti con la Fiorentina, prossimo avversario dei rossoblu

"I rapporti tra i club sono fortissimi, siamo molto vicini alla Fiorentina. Abbiamo vissuto insieme quella che è stata la tragedia di Astori, quello che è successo a Davide è estremamente simile a quello che è successo a Edoardo. Per fortuna è accaduto in uno stadio di calcio e con un’ambulanza e un defibrillatore vicino, e da qui l’importanza di averli su tutti i campi, Edoardo si è salvato al contrario di Davide. Questi fatti ci legano tanto alla Fiorentina, insieme alla scomparsa di Joe Barone che ha avuto un problema simile: era un dirigente moderno, con le palle, che ci ha lasciato prematuramente. Questo è il terzo episodio che succede alla Fiorentina nel giro di pochi anni e voglio esprimere la nostra solidarietà al club. Per fortuna Edoardo si è salvato, domani li abbracceremo in campo, ma vogliamo vincere la partita".