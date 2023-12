VERSO MONZA, Dubbio Jack. Sottil recuperato

NOTIZIE DI FV GENNAIO CALLING. LA FIORENTINA DI COMMISSO SEMPRE PROTAGONISTA La sensazione che si respira da più parti è che la Fiorentina sarà una delle protagoniste del prossimo mercato di gennaio. Un mercato che in generale non sarà scoppiettante come ogni sessione di riparazione che si rispetti, ma sicuramente... La sensazione che si respira da più parti è che la Fiorentina sarà una delle protagoniste del prossimo mercato di gennaio. Un mercato che in generale non sarà scoppiettante come ogni sessione di riparazione che si rispetti, ma sicuramente... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 21 dicembre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi