GAZZETTA, Palladino punta su Kean in un Franchi deserto

La Fiorentina si gioca stasera un possibile match-point per il passaggio agli ottavi di Conference. In più sarà la serata di Tommaso Martinelli, portiere classe 2006 all'esordio a Firenze. Nonostante questo, il popolo viola sembra come di consueto scaldarsi poco per le faccende d'Europa: per la sfida al Lask in programma alle 18.45 attesi circa 10mila spettatori.

Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che poi si occupa anche di segnalare i possibili protagonisti viola: Palladino punterà su Moise Kean, affiancato probabilmente da Lucas Beltran. Scelte da partita importante per il tecnico della Fiorentina, che vuole evitare a tutti i costi di finire ai playoff, qualificandosi subito per gli ottavi.