COR. SPORT, Il caso Biraghi accende il mercato viola

È ufficialmente scoppiato il caso Cristiano Biraghi. Lo scrive il Corriere dello Sport in merito alle dichiarazioni di ieri, tra conferenza stampa di Palladino e replica dell'agente del calciatore Mario Giuffredi (qui le dichiarazioni). Il terzino della Fiorentina, ex capitano e titolare fisso fino a pochi mesi fa, non ha preso parte alla rifinitura pre-Lask e, in conferenza stampa, il tecnico Raffaele Palladino ha chiarito: «È una scelta tecnica, va rispettata. Biraghi sta giocando meno anche per un problema al polpaccio».

Parole che hanno acceso la polemica, alimentata dall’agente Mario Giuffredi, che ha tuonato: «Biraghi se ne andrà a gennaio. E anche Parisi. Il loro capitolo a Firenze è finito». Il futuro dell’ex capitano sembra segnato, con il Napoli possibile destinazione qualora Spinazzola partisse.

Dietro le tensioni si intravede un mercato in movimento: la Fiorentina pensa a Michael Folorunsho, centrocampista classe ’96, già seguito in estate e poco utilizzato finora. Per Biraghi, dopo sei stagioni in viola e un ruolo da protagonista, il declassamento a riserva è stato difficile da digerire. Parisi, invece, pur citato dall’agente, appare più saldo a Firenze, dove ha un contratto fino al 2028 e sta dimostrando di voler restare. La situazione resta complicata e gennaio arriveranno decisioni definitive.