TUTTOSPORT, Quarta può andare via in prestito: idea Toro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

A venti giorni dall'inizio, il mercato di gennaio si accende per tanti club. Uno tra questi è il Torino, che cerca disperatamente rinforzi in attacco, ma anche in difesa, per raddrizzare quella che sembra l'ennesima stagione anonima. Sul fronte difensore, i granata hanno puntato Lucas Martinez Quarta, questo almeno quanto riportato da Tuttosport. Giocatore d'esperienza, nazionale argentino, protagonista suo malgrado sta vivendo un momento complicato dettato dall’esplosione nel suo ruolo di Pietro Comuzzo, che si è preso la titolarità della difesa della Fiorentina. Palladino sta provando a dare a Martinez Quarta un tono da centrocampista centrale, ma l’esperimento non sta funzionando appieno.

E allora ecco che il classe ‘96 potrebbe guardarsi intorno, a gennaio. Il Toro, scrive Tuttosport, può avvicinarsi, ma con un’offerta che difficilmente si allontanerebbe da un prestito oneroso. Martinez Quarta è un capitale della Fiorentina, che sicuramente non verrà svenduto o regalato. Al limite potrebbe essere valorizzato e Vagnati coglierebbe al volo l’occasione, visto che a gennaio a Firenze arriverà un altro centrale argentino, Nicolas Valentini, e gli spazi dietro, a maggior ragione dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, si potrebbero comprimere. Il Toro, in questo senso, rimane alla finestra per un'operazione che potrebbe essere fatta sulla base del prestito.