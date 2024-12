REP. FI, La serata di Martinelli, portiere a chilometro zero

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Si aprono le porte dell’Europa al ragazzo che parla con la ‘c’ ‘aspiraha. Lo scrive la Repubblica (edizione fiorentina) in relazione al grande protagonista di stasera. Fiorentina-Lask sarà soprattutto la partita di Tommaso Martinelli. Classe 2006, nato a Bagno a Ripoli e tifoso viola sin da bambino, Martinelli è considerato un predestinato: convocato nel 2022 da Mancini per uno stage con l’Italia, inserito tra i 60 migliori giovani dal The Guardian e già protagonista di un esordio in Serie A lo scorso giugno contro l’Atalanta.

L’investitura è arrivata direttamente da Raffaele Palladino: «Ha personalità, talento e qualità, sia tra i pali che con i piedi. Sa che questa è una grande occasione, ma dobbiamo aiutarlo a mantenere serenità. Il futuro è suo». La Fiorentina lo ha infatti blindato con un contratto fino al 2029. Martinelli ha l'indole da para-rigori e sogna di compiere un intervento decisivo sotto la Curva Fiesole, scrive la Repubblica. Per il giovane portiere, cresciuto nel vivaio viola e legato al club da oltre undici anni, questa è l’occasione per confermare di essere un futuro numero uno.