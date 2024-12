PARISI, La Juventus ci pensa come vice-Cambiaso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La Juventus guarda di nuovo in casa Fiorentina: secondo Tuttosport Cristiano Giuntoli sta osservando con interesse la situazione di Fabiano Parisi, terzino viola che sembra sul piede di partenza a gennaio. Con Palladino il classe 2000 sta trovando poco spazio. A Torino, invece, in una Juve impegnata su tre fronti serve un cambio a sinistra per Cambiaso in grado di farlo rifiatare ogni tanto. Senza dimenticare che il numero 27 bianconero può giostrare pure sulla corsia destra.

I rapporti Juve-Fiorentina sono ottimi come testimoniano le operazioni Nico Gonzalez e Kean concluse in estate. Insomma, i margini di manovra ci sarebbero, scrive Tuttosport. Nel frattempo la Juve continua a restare vigile sul fronte Antonio Silva per la difesa.