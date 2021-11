SAMPDORIA, Ihattaren vuole smettere con il calcio

Potrebbe non solo lasciare la Sampdoria e l'Italia Mohamed Ihattaren, centrocampista olandese approdato in blucerchiato la scorsa estate passando per la Juventus che ne ha acquistato il cartellino dal PSV e che adesso valuta la risoluzione contrattuale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, rilanciando dei rumors provenienti dall'Olanda, il giocatore classe 2002 starebbe valutando anche un clamoroso addio al calcio giocato. Ihattaren (19) dopo il ritorno in Olanda dovuti a dei presunti problemi familiari ha completamente chiuso i canali di comunicazione con l'Italia e la Sampdo