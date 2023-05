REPUBBLICA, Cabral, allarme rientrato: sarà titolare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come scrive La Repubblica (Firenze) dopo il giorno di riposo concesso da Italiano lunedì post vittoria con l’Udinese il gruppo si è ritrovato al Centro Sportivo Davide Astori per preparare la sfida di ritorno contro la formazione svizzera. L’osservato speciale era Arthur Cabral e le risposte sono state buone: il brasiliano, dopo la botta al piede che lo aveva tenuto fuori nella sfida contro i friulani, è tornato ad allenarsi con il resto della squadra e le sue chances da titolare in vista di giovedì salgono notevolmente. La scelta dell’attaccante resta uno dei pochi dubbi della vigilia e se Cabral non dovesse dare le giuste garanzie, Jovic è pronto a inserirsi per partire dal primo minuto, voglioso anche di mettersi alle spalle lo sfogo social e le scuse poi fatte all’ambiente e a Italiano. L’altro ballottaggio riguarda la difesa: Milenkovic, squalificato all’andata, sembra certo di un posto mentre al suo fianco è corsa a tre, con Quarta - non schierato domenica - Igor e Ranieri tutti potenzialmente in grado di giocare titolari. L’argentino è leggermente avvantaggiato, ma occhio perché con un attaccante fisico come Augustin anche Igor potrebbe dire la sua. Per il resto sicuro di una maglia Terracciano in porta, Dodò e Biraghi sulle corsie di difesa, Amrabat e Mandragora in mediana, Gonzalez, Bonaventura e Ikoné sulla trequarti. Brekalo infatti, pur autore di una buona prova contro l’Udinese, non ha ancora lo smalto fisico per partire dall’inizio e reggere i novanta minuti mentre potrebbe essere, insieme a Sottil, l’arma più importante da schierare a partita in corso. Una partita che potrebbe protrarsi anche ai supplementari e chissà ai rigori.L’altra tentazione di formazione potrebbe essere Castrovilli. uno dei più in forma, che ha dimostrato sia da trequartista che da mezzala di poter essere incisivo anche in zona gol. Difficile che scalzi Bonaventura, ma potrebbe rappresentare la sorpresa dell’ultima rilevando uno tra Mandragora e Amrabat. Tutto il gruppo è comunque a disposizione e anche in chiave ammoniti non ci sono problemi per un’eventuale finale, dal momento che nessuno è diffidato e nessuno è stato ammonito all’andata.