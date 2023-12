RANIERI, Spirito da leader. L'ex tecnico: "Da Nazionale"

FirenzeViola.it

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio propone questa mattina un focus su Luca Ranieri, il centrale autore del gol dell'1-1 a Budapest che ha dato gli ottavi di finale alla Fiorentina. ll periodo che sta vivendo il difensore è forse il migliore della sua carriera: tra meno di un mese la compagna Camilla darà alla luce la sua primogenita mentre in campo alcuni suoi atteggiamenti da leader (non ultima un’invettiva rivolta a Paredes nel corso della sfida di domenica scorsa con la Roma) lo hanno fatto entrare di diritto nel cuore dei tifosi. Ovvio che qualche atteggiamento sia ancora da sgrezzare eppure la sensazione è che la strada per confermarsi sempre più ad alti livelli sia quella giusta.

E magari sarà la stessa che lo porterà a vestire l’azzurro. «Glielo auguro perché meriterebbe la Nazionale: a 13 anni si vedeva che aveva tutte le doti per diventare un giocatore di livello» racconta Paolo Rossi, suo allenatore nel Canaletto. «Ricordo che anche io, quando dovevo vincere una partita a tutti i costi, gettavo Luca nella mischia in attacco: l’abilità nel far gol al momento giusto non l’ha mai persa».