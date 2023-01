QUI VIOLA, Mercoledì Jovic dal 1', sarà ancora 4-2-3-1

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla formazione viola che mercoledì sfiderà il Monza la rientro in campionato. Secondo il quotidiano, Jovic attualmente è favorito su Cabral mentre per sostenere le sue giocate sono in rampa di lancio Kouame e Ikone, insieme a Bonaventura. Si riparte dal 4-2-3-1 con una gran voglia di mettere subito in cassaforte punti fondamentali per recuperare il terreno perso in serie A.