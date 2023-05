PRAGA, Ecco come sta andando la vendita dei biglietti

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

"È il chiodo fisso di ogni tifoso viola, la serata più attesa dopo la delusione di Roma, la destinazione più ambita ancor prima delle agognate vacanze. L’attesa per la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham, in programma a Praga il prossimo 7 giugno, va di pari passo con l’ansia per l’acquisto del biglietto"- Il Corriere Fiorentino fa il punto sulla situazione biglietti in vista della finale che si disputerà all'Eden Arena. Un impianto da poco meno di 20mila spettatori che, proprio per la capienza limitata, sta creando non poche difficoltà alle due società. La Fiorentina ha dovuto decidere un criterio piuttosto stringente per distribuire i 5900 tagliandi che le sono stati messi a disposizione dalla Uefa.

Scrive il Corriere: "Ieri si è chiusa la prima fase delle vendite, quella dedicata a chi ha seguito l’intera stagione della Fiorentina abbonandosi al campionato, sottoscrivendo il mini-abbonamento di Conference e sostenendo almeno una trasferta europea, mentre da oggi toccherà a chi durante la stagione ha acquistato uno solo dei due abbonamenti: potrà assicurarsi (per via telematica) un solo tagliando. Avrà tempo fino a domani".

La terza fase inizierà dal 31 maggio in poi, quando la vendita sarà aperta ai tifosi che hanno seguito almeno una trasferta europea senza altri abbonamenti, con un solo biglietto acquistabile per ognuno di loro al prezzo di 25 euro. Condizioni piuttosto particolari e difficoltà negli acquisti online che hanno fatto sì che la vendita dei biglietti sia andata a rilento in questi primi giorni.